Au Mondial de l’Auto, Renault dévoilera via sa branche Mobilize un quadricycle léger, électrique doté de deux places en tandem. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler le Twizy commercialisé par la marque jusqu’il y a peu. Et ce n’est pas la seule « solution de mobilité » envisagée.

Renault offre un successeur au Twizy, et étudie de nouvelles pistes de mobilité

Développé spécifiquement pour l’autopartage, mais également accessible aux particuliers selon une formule d’abonnement, le Mobilize Duo propose donc deux places en tandem (l’une derrière l’autre) et un tableau de bord conçu dans l’esprit "Ghetto Blaster", ces radiocassettes portables au look emblématique des années 80. Ludique et fonctionnel, l’habitacle est surtout entièrement fermé, ce qui n’était pas le cas du précédent Twizy. La marque promet en outre un espace suffisant pour accueillir deux adultes d’1,80 m.

©Mobilize

Ce Mobilize Duo s'inscrit dans la nouvelle tendance de solutions de mobilité urbaine, au sein de laquelle sa principale concurrente se nomme Citroën Ami. Comme elle, le nouveau modèle pourra être conduit dès 16 ans (14 ans en France) dans sa déclinaison limitée à 45 km/h. Mais pour plus de polyvalence, une variante plus puissante capable d'atteindre les 80km/h sera également proposée (nécessitant alors un permis B). L'autonomie devrait atteindre les 140 km. Une variante utilitaire, où le siège passager sera remplacé par une box de 700 litres, arrivera également en 2024.

Aux côtés de ce Mobilize Duo, le stand du Mondial de l'Auto accueillera également le Mobilize Solo, concept d'une nouvelle idée de mobilité unipersonnelle, et différentes solutions de charge publique et privée pour les villes et utilisateurs de demain.