La Jaguar F-Type tire sa révérence avec une édition spéciale 75ème anniversaire

Si rien ne change côté mécanique, les F-Type 75 se distinguent par des éléments intérieurs et extérieurs uniques, un équipement enrichi et une teinte exclusive "Giola Green metallic". La F-Type 75 et la F-Type R 75 sont ornées d’un badge discret apposé sur les ailes avant et des jantes inédites : "Gross Black" à 5 rayons pour la première, et "Contrast Diamond Turned" à 10 rayons pour la seconde. Dans l’habitacle, on retrouve la silhouette de la voiture sur la console centrale et les seuils de portes. Cerise sur le gâteau : le cuir Windsor est de série sur les sièges.

©Jaguar

Pour cette ultime version, qui marque une étape charnière avant le passage à l'électrique en 2025, le reste de la gamme F-Type a été considérablement simplifié, avec des jantes 20 pouces de série sur tous les modèles et de nouveaux détails discrets tels que le centre des roues et le badge de la calandre rouges au lieu de noir, alors que les badges R et R-Dynamic sont désormais noirs et gris au lieu de rouge et vert.