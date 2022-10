Voici la Polestar 3 : un véritable cerveau sur roues… à 90.000€ !

Disponible en deux niveaux de puissance (360 kW et 840 Nm ou 380 kW et 910 Nm), La Polestar 3 dispose d’une grosse batterie de 111 kWh capable de la faire rouler jusqu’à 610 km sans recharge. Détail intéressant : le moteur électrique arrière peut se découpler pour ne laisser fonctionner que l’unité avant et ainsi économiser de l’énergie lorsque les conditions s’y prêtent. Une pompe à chaleur est livrée de série pour la régulation thermique, et les matériaux utilisés dans l’habitacle ont été sélectionnés pour leur caractère durable.

Mais ce qui impressionne le plus dans cette Polestar 3, c’est son intelligence artificielle. L’ordinateur central NVIDIA DRIVE, qui utilise des logiciels Volvo, traite toutes les données provenant des innombrables capteurs et caméras pour des fonctions ultra-performantes d’aides à la conduite et de surveillance du conducteur. De série, ce nouveau SUV électrique dispose de 5 modules radar, 5 caméras extérieures et 12 capteurs à ultrason !

Dans l'habitacle, deux caméras fonctionnant en circuit fermé surveillent en permanence les yeux du conducteur et peuvent déclencher des messages, des sons et même arrêter la voiture lorsqu'elles détectent une baisse de vigilance. Dans le même registre, des capteurs radars sont capables de détecter des mouvements inférieurs au millimètre dans l'habitacle afin d'éviter d'y laisser accidentellement des enfants ou des animaux domestiques. Le système est également relié à la climatisation pour éviter les coups de chaleur ou d'hypothermie. Autant de systèmes que l'on retrouvera également bientôt sur le tout nouveau Volvo EX90.

Précisons encore que le premier SUV de la jeune histoire de Polestar sera pour le moins élitiste : son prix d’accès est annoncé à… 89.900€ !