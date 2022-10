Morgan Belgium déménage et veut renouveler son image

La marque britannique de voitures de sport assemblées à la main, Morgan, existe toujours. Mieux : elle sort de nouveaux modèles, comme la Super 3. Et si vous pensez que l’achat et l’entretien des Morgan ne se fait qu’en Angleterre, détrompez-vous : depuis 1954, Morgan Belgium est le meilleur concessionnaire Morgan d’Europe continentale. Il a récemment déménagé et nous avons visité le nouveau showroom.

Oui, la marque Morgan assemble toujours des voitures, à Malvern Link, en Angleterre. Cette petite marque britannique de voitures de sport, qui produit entre 700 et 850 voitures par an, a récemment dévoilé un nouveau modèle : la Super 3. C’est la version moderne de la Morgan 3-Wheeler, celle qui a été le tout premier modèle de la marque Morgan. Lors de notre visite chez Morgan Belgium, ce tout nouveau roadster à trois roues de 635 kg pour 120 chevaux était présent. Morgan Belgium a été le premier concessionnaire en Europe à l’avoir dans son showroom ! Il faut dire que depuis sa présence en Belgique en 1954, l’importateur a reçu 8 « awards » de l’usine, sacrant Morgan Belgium meilleur dealer européen de la marque.

Fin 2019, un nouvel administrateur-délégué a repris l’importation de Morgan en Belgique : Alexander Otto de Windisch-Graetz. Et il y a quelques semaines, l’atelier a déménagé de Molenbeek-Saint-Jean à Rhode-Saint-Genèse. « Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la politique actuelle ne joue pas en faveur du secteur automobile, surtout au centre de Bruxelles. L’accès pour nos clients devenait de plus en plus complexe à Molenbeek-Saint-Jean. L’opportunité s’est présentée ici, dans cette superbe carterie du 18e siècle et nous l’avons saisie. Avec un ami architecte très talentueux, Steven Winderickx, nous avons transformé cet endroit. Il a pu marier mon envie de « cathédrale de verre » avec l’esprit Morgan, tout en étant contemporain, dans l’air du temps, avec quelques meubles d’esprit scandinave. Il fallait que ce soit actuel car la marque souffre d’une image de vieilles voitures alors qu’elles ne le sont pas ! La plupart des gens pensent que ce sont des ancêtres, même quand on circule au volant d’un modèle neuf. Il faut faire en sorte que les gens comprennent mieux la marque. L’achat et l’entretien ne se font pas qu’en Angleterre ! », raconte Alexander Otto de Windisch-Graetz.

La nouvelle concession n’est pas seulement un garage mais un concept où les clients pourront interagir avec l’univers de Morgan. Ainsi, en mezzanine, vous trouverez un endroit cosy pour réfléchir sur un accessoire exposé dans le magasin ou encore songer à votre future Morgan. Celle-là même qui trône peut-être déjà dans la salle d’exposition, ses roues posées sur un revêtement en béton poli. Du showroom, vous aurez une vue imprenable sur l’atelier qui, à l’instar des cuisines ouvertes des plus grands restaurants, n’a rien à cacher. Le bâtiment offre une surface importante pour les véhicules d’occasion ou encore de voitures de clients désireux de confier leurs machines durant un laps de temps déterminé (un hivernage, par exemple). Enfin, le garage dispose d’un stock de pièces impressionnant, tout simplement le plus grand stock de pièces détachées de Morgan disponibles en Europe continentale.