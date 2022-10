En marge du Mondial, Mercedes dévoile un nouveau SUV 100% électrique

Après les SUV électriques EQA, EQB, EQC et EQS SUV, Mercedes présente l’EQE SUV, un beau bébé long de 4,9 mètres. Si vous vous y perdez dans l’alphabet chez Mercedes, on rappelle qu’il se positionne juste en-dessous du vaisseau-amiral des SUV à l’étoile électriques, l’EQS SUV.

©MErcedes

Jusqu’à 590 km d’autonomie

Globalement, l'EQE SUV possède les mêmes caractéristiques que la berline EQE avec laquelle il partage son architecture. Cependant, il hérite d'un nouvel univers sonore baptisé "Serene Breeze" qui plongera les occupants dans une ambiance "relaxante et proche de la nature".

Quatre motorisations ont déjà été annoncées. La version à un seul moteur qui entraîne les roues arrière, EQE SUV 350+, développe 215 kW (344 ch). Celle-ci permettra, sous réserve d’homologation, d’atteindre les 590 km WLTP. Cette puissance est identique sur la version 350 4MATIC qui bénéficie de quatre roues motrices et jusqu’à 558 km d’autonomie. La version EQE SUV 500 4MATIC développera, quant à elle, 300 kW (480 ch) et jusqu’à 547 km d’autonomie.

©MErcedes

Pour les fidèles à la branche sportive de Mercedes, AMG, deux autres versions à quatre roues motrices seront proposées : EQE SUV 43 AMG de 350 kW (476 ch) et EQE SUV 53 AMG avec jusqu’à 505 kW (687 ch). Avec ces versions les plus performantes, l’autonomie maximale descend sous les 500 km : 488 et 470 km respectivement.

La production débutera aux USA (Tuscaloosa, Alabama), en décembre prochain.