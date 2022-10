Mondial de Paris : les caractéristiques de la « baby Jeep » électrique sont connues

Avec sa petite bouille sympathique, la nouvelle Avenger ne mesure que 4,08 m de long, soit 16 cm de moins que la Jeep Renegade qui était jusqu'à maintenant le véhicule de plus compact de la marque.

Protections "massives" en cas d’accident

Si on reste au chapitre stylistique, on remarque les nombreuses protections autour du véhicule et les phares encastrés, placés en hauteur. Ce choix a été fait pour réduire les dommages causés par les chocs à basse vitesse qui, d’après Jeep, représentent environ 70 % des cas en Europe. Dans les zones les plus exposées, notamment les portes, le revêtement en plastique est encore plus haut pour offrir une protection supplémentaire. Grâce à ces ajouts, la marque estime qu'un client peut réduire d'environ 1.000 € les coûts potentiels des dommages causés par des chocs à basse vitesse.

©Jeep

Jusqu’à 550 km en ville !

Le moteur électrique fournit 115 kW, soit 156 chevaux. La nouvelle batterie Lithium-Ion possède une capacité de 54 kWh, ce qui offre une autonomie de 400 km en cycle WLTP, qui peut atteindre 550 km en cycle urbain. À confirmer lors d’un prochain essai mais, sur papier, c’est assez remarquable pour le segment des SUV électriques à taille urbaine. L’agencement à bord promet de faire la part belle aux espaces de rangement.

Grâce à un câble de 100 kW en courant continu, connecté à une charge publique rapide, trois minutes de charge suffisent pour assurer une distance de déplacement de 30 km (24 minutes pour charger les batteries de 20 à 80 %). En revanche, avec un câble domestique de 11 kW pour le courant alternatif connecté à une Wallbox ou à une station publique, il est possible de faire le plein (de 0 à 100 %) en 5,5 heures.

©Jeep

La Jeep Avenger arrivera dans les showrooms au début de l'année prochaine, mais les clients peuvent déjà pré-réserver l'édition exclusive 1st Edition, richement équipée, disponible à partir de 249 € par mois dans la plupart des marchés européens, y compris le BeLux.

Les clients peuvent accéder à la pré-réservation à l'adresse suivante : https://bethefirst-fr.jeep.be