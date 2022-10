La mythique Renault 4L bientôt ressuscitée

Si vous demandez à des amateurs de belles mécaniques de citer la voiture la plus mythique pour eux, il y a de très fortes chances que des noms tels que les Ferrari 250 GTO et Testarossa, la Porsche 911, la Mercedes 300 SLR, la Ford Gran Torino ou l’Aston Martin DB 5 soient citées.

Outre-Quiévrain, chauvinisme oblige, il est inévitable que les Citroën DS ou 2 CV ainsi que les Renault 5 et Alpine sortent de la bouche de nos voisins Français.

Et l’une des voitures légendaires françaises s’apprête à ressusciter. Si le groupe au losange a déjà annoncé le retour de la Renault 5, la 4L, sorte d’utilitaire avant l’heure, devrait faire son retour dans un futur relativement proche. Renault a en effet dévoilé le concept-car qui préfigure ce que sera le desing de la nouvelle 4L au Mondial de l’Auto qui se tient actuellement à Paris.

Et il a de quoi surprendre : exit le design sage de l'ancienne 4L, place à du lourd. Du très lourd. La future 4L disposera d'une calandre rectangulaire impressionnante, de passages de route surdimensionnés, des feux en gélule en hommage à son ancêtre désormais sexagénaire. Mais le surprenant réside surtout dans la catégorie dans laquelle elle se positionnera : exit la citadine des années 1960, place à un SUV électrique. "La 4L est un mythe et les mythes ne meurent jamais, a lancé le directeur général de Renault, Luca de Meo, lors de la présentation de la future 4L. C'est une voiture qui parle encore à des millions de gens à travers le monde. Pour beaucoup, elle a représenté l'accès à l'automobile."

Le modèle présenté au salon de l’Auto n’est encore qu’un concept-car qui devra, malheureusement, être assagi. Le concept "4EVER Trophy" propose en effet une vision tout-terrain, plus agressive et futuriste que ce que prévoit la version d’usine. Sa production est prévue à partir de fin 2024 dans l’usine de Maubeuge (département du Nord), qui fabrique les utilitaires Kangoo. Le premier modèle devrait être livré dès le printemps 2025.

Preuve du côté mythique de ce modèle, la 4L originale reste la deuxième ancêtre la plus représentée en France, avec près de 86 000 exemplaires encore immatriculés, juste derrière la 2 CV, selon l’assureur Hicox. Durant les années 1960 et 1970, la 4L avait été vendue à huit millions d’exemplaires et avait la réputation d’être increvable, certains modèles ayant dépassé la barre du million de kilomètres parcourus.