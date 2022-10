Renault 4EVER TROPHY : la R4 de demain prend la forme d’un buggy électrique

Après la R5, c’est dons la R4 que Renault fait revivre avec le concept car 4EVER TROPHY. Même s’il ressemble plus à un Duster qu’à une R4, le concept-car entend bien assurer la filiation avec son illustre aïeule, vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans plus de 100 pays.

Si la production de la R4 s’est arrêtée il y a plus de 30 ans, le 4L Trophy démontre depuis 25 ans le capital sympathie de la R4 et ses capacités à affronter tous les terrains. C’est précisément là que le 4EVER TROPHY, qui préfigure le futur SUV électrique de Renault (lancé en 2025), entend justifier sa légitimité transgénérationnelle. Haut sur roues et disposant de tous les attributs d’un franchisseur, il emporte une roue de secours sur sa galerie de toit en carbone et des plaques de désensablage sur le haut du hayon.

Pour trouver des airs de famille avec la 4L, il faut aller voir du côté de la calandre horizontale réinterprétée avec des feux ronds en LED Matrix. Les phares arrière en forme de « gélule », bien que revisités eux aussi, sont également un clin d'œil au passé. La version de série de ce futur SUV électrique partagera sa plateforme avec la nouvelle Renault 5. En clair, les futures R5 et R4 seront positionnées comme le sont la Clio et la Captur aujourd'hui.