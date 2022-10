Un Wallon sur six et un Bruxellois sur cinq tente d’éviter les contrôles d’alcool par tous les moyens

11% des conducteurs belges utilisent un moyen pour tenter d’échapper aux contrôles alcool, mais il y a de grandes différences entre les Régions. Par rapport aux Flamands (7%), les Wallons (16%) et les Bruxellois (21%) sont respectivement 2 et 3 fois plus nombreux à essayer de passer à travers les mailles du filet. Côté wallon, la proportion est 2,5 fois plus importante qu’il y a 4 ans ! Ce sont les réseaux sociaux et les avertisseurs de radars qui sont les plus utilisés.

36% des conducteurs belges ont été soumis à un contrôle alcool au cours des 3 dernières années. En 2018, ce pourcentage était de 33%, ce qui signifie que le risque de se faire contrôler a augmenté. Au total, 2 conducteurs belges sur 3 (66%) affirment avoir déjà été soumis à un contrôle d’alcoolémie, contre 60% il y a 4 ans. Le risque de se faire contrôler a donc légèrement augmenté en dépit de la charge de travail supplémentaire pour les services de police induite par la crise sanitaire.