Le nouveau Volvo EX90 réinvente le luxe à travers la durabilité

Comment traduire des valeurs en matériaux ? Et qu’est-ce que le luxe dans le monde d’aujourd’hui ? Pour Volvo, "l’odeur du cuir animal n’est plus le seul gage d’un intérieur raffiné". Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de la marque d’atteindre la neutralité climatique et de devenir une entreprise totalement circulaire d’ici 2040.

Concrètement, l'habitacle du nouveau EX90 (qui sera présenté le 9 novembre prochain) fait la part belle à un matériau novateur baptisé Nordico. Composé de textiles fabriqués à partir de matériaux recyclés tels que des bouteilles en PET et des matériaux biosourcés provenant de forêts gérées de manière durable en Suède et en Finlande, le Nordico est un matériau aussi technologique que vert.

Le Volvo EX90 est également proposé avec une garniture de sièges en laine mélangée, un tissu certifié conforme au bien-être animal. Ce nouveau SUV électrique contient également davantage de plastiques recyclés afin d’utiliser moins de ressources primaires épuisables. Même les moquettes sont composées de polyamide régénéré.