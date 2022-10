Voici la première Rolls-Royce électrique de l'Histoire

Pour la première fois de son histoire, Rolls-Royce produira un modèle 100% électrique. La concrétisation de 120 ans d’histoire, puisqu’en 1900 déjà, Charles Rolls, co-fondateur de l’emblématique marque roulait lui-même en électrique, et lui prédisait un bel avenir.

Elle s’appelle Spectre EV, et c’est la première Rolls-Royce électrique de l’histoire. Si on ne sait encore rien sur les capacités de charge ni sur le nombre de moteurs électriques embarqués, le tout développera 585 ch et un couple maxi de 900 Nm. De quoi propulser cet engin de 3 tonnes de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. Ce grand coupé 4 places arrivera à l’automne 2023.

©Rolls Royce

Techniquement, la Spectre EV repose sur la même plateforme en aluminium que le Cullinan et la Phantom. La suspension Planar, qui anticipe les irrégularités de la route, sera de la partie, tout comme la technologie Starlight qui transforme le toit en ciel étoilé. Et dans la Spectre, il y en aura même sur les panneaux de portes, pour un total de… 4.795 diodes !

Outre le confort, c’est évidemment le silence qui s’annonce impressionnant. Grâce au moteur électrique, bien sûr, mais aussi au travail des ingénieurs qui se sont évertués à supprimer totalement le bruit du vent et des pneus. De quoi profiter pleinement des 520 km d’autonomie annoncés.