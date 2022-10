Essai auto Renault Austral : Le 3008 au losange

Renault 4EVER TROPHY : la R4 de demain prend la forme d’un buggy électrique

Après la R5, c’est dons la R4 que Renault fait revivre avec le concept car 4EVER TROPHY. Même s’il ressemble plus à un Duster qu’à une R4, le concept-car entend bien assurer la filiation avec son illustre aïeule, vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans plus de 100 pays.