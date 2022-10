"La DH" vous offre une visite d’experts de 2ememain.be

Chez vous, il y a des objets que vous pourriez vendre à bon prix. On vous offre l’aide d’un expert qui va vous montrer et chiffrer vos pépites !

En ces temps de crise, il est tentant de compléter un peu son budget en vendant ce que l’on n’utilise plus ou même ce qui traîne au grenier, à la cave ou au garage et dont on a même parfois oublié l’existence. Et qui pourtant pourrait vivre une nouvelle vie dans une autre maison…

Une bonne idée que les Belges ne mettent pas à exécution si facilement. Le plus grand site de petites annonces en Belgique, 2ememain.be a fait une enquête récemment qui le démontrait : " Seulement 44 % de tous les Belges ont vendu au moins un article d'occasion au cours des douze derniers mois. Ce qui signifie que 56 % des personnes n'ont rien vendu ! Alors que nous sommes persuadés que chacun a chez lui quelque chose dont il ne se sert plus. Et qui peut se vendre à bon prix ", explique Aleksandra Vidanovski, porte-parole de 2ememain.be.

Un expert chez soi

Pour donner un coup de pouce à ceux qui sont tentés par l'aventure, La Dernière Heure et 2ememain.be se sont associés pour une opération ludique et bien pratique : nous offrons à cinq lecteurs la possibilité d'accueillir à domicile un des experts du site de petites annonces et ventes de seconde main afin qu'il fasse le point sur les objets qui valent la peine d'être vendus et dont il donnera une estimation chiffrée. Il accompagnera chacune des cinq personnes pour analyser ensemble dans le grenier, au sous-sol, dans l'abri de jardin ou le garage les objets qui s'y trouvent. De cette façon, les lecteurs sélectionnés pourront savoir combien cela pourrait leur rapporter. Et ils seront accompagnés pour ouvrir un compte sur 2ememain.be et vendre ces biens !

Pour participer

Envoyez-nous un mail à : dh.redaction@dh.be avec comme objet : opération 2ememain. Donnez-nous vos nom, prénom, coordonnées postales et téléphoniques. Et joignez une photo d'un objet que vous auriez envie de vendre. Les possesseurs des biens les plus prometteurs seront contactés par un journaliste de La Dernière Heure qui organisera avec eux la visite de l'expert.

Envoyez ce mail à : dh.redaction@dh.be avant ce mercredi 26 octobre, à 23 h 59.