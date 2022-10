Accueil Conso Auto-moto La menace chinoise sur le marché de la voiture électrique: pourquoi le "Made in China" inquiète l'industrie automobile européenne L’industrie automobile européenne s’inquiète : elle pourrait disparaître. Stéphane Monsin ©AFP

Après les télés, les smartphones et plus globalement la production d’une grande partie de nos objets quotidiens, la Chine s’apprête à déferler sur le marché automobile. Et cette fois, la menace est sérieuse,...