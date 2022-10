Plongée au cœur de l’équipe Alfa Romeo de Formule 1

"Trust is gained" (La confiance se gagne) vous emmène dans les coulisses de la préparation physique et mentale des pilotes.

C'est le deuxième épisode de la série documentaire « Beyond the Visible », et il est disponible sur YouTube ainsi que sur les pages officielles des médias sociaux de la marque. Vous y découvrirez comment Valtteri Bottas et Zhou Guanyu se préparent physiquement et mentalement pour la saison. Une préparation composée d'intenses séances d'entraînements et de formation psychologique, de tests athlétiques éreintants et de tests techniques spécifiques qui simulent les activités sur la piste.

Plusieurs professionnels s’activent chaque jour aux côtés des pilotes, du coach de performances sportives au physiothérapeute, et du psychologue au préparateur mental. La série montre également à quel point il est important de tenir compte des multiples facteurs qui influent sur les performances des pilotes, tels que les longs voyages, le décalage horaire et le stress des week-ends de course.