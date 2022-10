La France donne son feu vert pour rouler à l’huile de friture

Faire le plein avec de l'huile de friture pour réduire sa facture de carburant, voilà la décision prise par de nombreux automobilistes ces dernières semaines. Cela peut paraître incongru, mais la pratique est sans risque pour les moteurs diesel, et diesel uniquement. Il est tout de même nécessaire de filtrer l'huile avant usage, et certains conseillent également de mélanger l'huile avec un peu de diesel pour fluidifier ce carburant. Mais, le problème est que cette pratique est illégale en Belgique. L'huile de friture n'étant pas taxée comme un carburant, il s'agirait donc d'un manque à gagner pour l'État. Mais d'autres pays ont décidé d'offrir cette possibilité à leurs citoyens, face à la crise économique. C'était déjà le cas en Allemagne, et la France vient de lui emboîter le pas. "S'il est techniquement tout à fait possible de rouler avec ce type de produit, cette pratique était jusqu'alors totalement interdite par la loi. Et ce, pour la simple et bonne raison que l'huile n'est pas aussi taxée que l'essence ou le diesel, représentant alors un important manque à gagner pour le gouvernement. En cas de contrôle, on peut alors écoper d'une lourde amende, en fonction de la quantité utilisée pour faire fonctionner sa voiture. Mais voici que cela est en train de changer. Et effet, le gouvernement vient finalement de légaliser la conduite à l'huile de friture, dans le cadre de son projet de loi sur le budget 2023", indique le site spécialisé AutoPlus.

Et si certains experts ne recommandent pas la pratique pour la durée de vie du moteur, tout le monde n’est pas du même avis. Disons qu’en temps de crise, l’économie est bonne à prendre et sans risque immédiat, en bricolant un peu tout de même.

Et un autre exemple peut venir appuyer la théorie et faire réfléchir nos dirigeants. Un Airbus A380 a effectué un vol avec des moteurs alimentés par un carburant composé d’huiles de cuisson, le vendredi 25 mars 2022 au départ de Toulouse. Ce test, qui a duré à l’époque trois heures, était le troisième réalisé avec ce type de carburant. Si même l’aviation s’y met vu les normes de sécurité déjà imposées, c’est que la pratique à de l’avenir. Et au niveau écologique ? La pollution serait similaire, et on peut penser aussi au côté circulaire de la pratique puisque l’on réutilise un déchet voué à finir au parc à conteneur.