Volkswagen sera 100% électrique en 2033

Essai auto Volkswagen ID. Buzz : L’atout charme de la gamme ID !

Certains véhicules traversent les époques comme si le temps n’avait aucune emprise sur eux : lancé en 1950, le Volkswagen Combi T1 est de ceux-là. Plus de septante ans plus tard, le charme opère toujours avec sa réinterprétation moderne et électrique : l’ID.Buzz