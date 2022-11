Le Volvo EX90 sera plus sûre que jamais

La marque met notamment en avant un nouveau système de Lidar plus évolué, capable de détecter un piéton à une distance de 250 m. Un lidar intégré désormais au toit de la voiture et non plus dans la calandre "ce qui reviendrait à avoir les yeux à auteur des genoux" dixit Volvo. Une intégration qui se traduira par une excroissance au sommet du pare-brise, alors même que le constructeur affirme avoir particulièrement travaillé à rendre son design lisse et épuré afin d'optimiser l'autonomie en réduisant la trainée aérodynamique et la résistance au vent. Cela n'empêche toutefois pas le EX90 d'afficher un Cx (coefficient de pénétration dans l'air) de 0,29, soit l'une des meilleures valeurs pour un SUV 7 places.