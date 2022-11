La pilote Simona De Silvestro nommée Woman of Worth par le jury féminin de la voiture de l’année

En plus du prix de la voiture de l’année, le jury féminin du WWCOTY (Woman World Car of the Year) récompense une personnalité ayant mis en avant le rôle de la femme dans l’univers automobile : le Women of Worth (WOW) award. Cette année, la lauréate se nomme Simona De Silvestro.

Peu connue chez nous, Simona De Silvestro est la première pilote à temps plein de l'Australian Supercars, qu'elle a rejoint en 2017. L’Italo-suisse est l'une des 31 femmes à avoir participé à la célèbre épreuve australienne, le Bathurst 1000.

Elue recrue de l’année en 2010 à Indianapolis, elle a piloté pour Andretti Autosport lors de la saison 2015/16 du championnat de Formule E. En 2020, elle a été pilote d'usine Porsche GT pour l'équipe 75 de Timo Bernhard avant de passer à Herberth Motorsport pour la série ADAC GT Masters 2021. Elle a fait son retour en IndyCar pour la saison 2022 avec un programme minimum de trois courses en partenariat avec Ed Carpenter Racing.