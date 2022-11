Le marché automobile continue sa remontada

De janvier à octobre, ce sont toujours 7,9% d’immatriculations en moins qui ont été comptabilisées par rapport à 2021, soit 311.941 immatriculations au total. Si la tendance à la hausse se confirme en novembre et décembre, le marché pourrait résorber son retard et conserver son niveau de 2021, où 383.123 véhicules avaient été enregistrés. Un chiffre qu’il n’avait plus connu depuis les années 90, et bien loin des 550.0003 enregistrés en 2019.

En octobre comme au cumul, c’est BMW qui pointe en tête des immatriculations, devant Volkswagen, Peugeot, Mercedes et Audi.