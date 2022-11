Une Porsche 911 spéciale gravit le plus haut volcan du monde ! Avant d’arriver dans la rue ?

C’est un véritable exploit que viennent de réaliser Porsche et le pilote Romain Dumas. Au volant d’une 911 modifiée, le Français a gravi le plus haut volcan du monde, au Chili. Une prouesse doublée d’un joli coup marketing, qui prépare surtout l’arrivée d’une variante inédite de la célèbre voiture de sport.

Romain Dumas et sa Porsche 911 ont escaladé les pentes du Ojos del Salado, le plus haut volcan du monde qui culmine à 6.893 mètres. En réalité, la paire de 911 spécialement préparée pour l'occasion s'est arrêtée à 6.007 mètres, "jusqu'au point où les murs de glace et de neige nous empêchaient d'aller plus loin"explique le pilote. A cette altitude, l'air est rare, et la température atteignait les -30°C ! La 911 devient ainsi l'un des rares véhicules a avoir atteint une telle altitude.

©Porsche

Alors bien sûr, ce n’est pas avec une voiture de série que l’exploit a pu être réalisé. Porsche a développé une paire de 911 uniques pour l’occasion. Basées sur la Carrera 4S de série développant 443 ch et de la transmission manuelle à sept vitesses d'origine, les voitures ont été équipées d’arceaux, de sièges et de harnais en fibre de carbone. La garde au sol a été rehaussée à 350 mm et les soubassements ont été équipés de protections en fibre d'aramide, légère mais extrêmement résistante, qui permet de glisser sur les rochers.

Un dispositif appelé "Porsche Warp-Connecter" a été ajouté. Conçu à l'origine pour les applications de sport automobile, il forme un lien mécanique entre les quatre roues pour permettre une charge constante sur les roues, même lorsque le châssis subit une articulation extrême. Enfin, un treuil a été ajouté à l'avant de la voiture et la carrosserie a été revue pour permettre le dégagement des roues et des pneus tout-terrain de 310 mm de large.

©Porsche

Et n’allez pas croire qu’il s’agit là d’un simple coup marketing. Avec une telle aventure, Porsche prépare le terrain – et surtout les esprits – pour l’arrivée d’une 911 « Safari », une nouvelle déclinaison du modèle qui sera doté d’une garde au sol rehaussée et de protections périphériques supplémentaires pour apporter un esprit aventurier à cette variante inédite. Sa présentation devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.