Les constructeurs automobiles réduisent leur publicité sur Twitter après son rachat par Elon Musk

Selon l'agence Automotive News, avec Reuters et Ad Age, la réaction des constructeurs automobiles ne s'est pas fait attendre suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Les principaux groupes automobiles, concurrents de Tesla, ont en effet suspendu leurs achats publicitaires, au moins temporairement. C'est notamment le cas de Volkswagen et General Motors, tandis que les autres – Nissan, Hyundai-Kia entre autres - disent "surveiller la situation"en attendant plus de précision sur la direction qui sera donnée à la plateforme par son nouveau CEO. Ford et Honda n'ont pour l'instant pas de publicité payée sur Twitter, et disent ne pas avoir l'intention d'y recourir prochainement. Seul Stellantis se montre "vigilant"tout en n'envisageant pas de changement pour l'instant, tout en continuant à surveiller tous les médias sociaux impliquant ses marques".

Elon Musk devra donc rapidement rassurer ces annonceurs, et par ailleurs concurrents, s’il souhaite en conserver les revenus publicitaires, qu’on imagine conséquents.