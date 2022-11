La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, va proposer au gouvernement régional de décaler à 2025 l'interdiction, en Wallonie, des véhicules sans Euronorme et sous Euronorme 1 - prévue en 2023 - et sous Euronorme 2 - prévue en 2024, a-t-elle annoncé mardi sur LN24.

En Wallonie, l'interdiction des véhicules les plus polluants devrait être reportée à 2025

Le reste du calendrier est maintenu, a-t-elle ajouté ce mardi matin au micro de Martin Buxant, dans LN Matin sur LN24. Cette décision aura un impact minime sur la qualité de l'air puisqu'elle ne concerne que 4.500 ménages - 0,31% des véhicules en circulation - mais elle aura un impact économique fort sur les personnes concernées qui n'ont pas, en pleine crise, les moyens de racheter un véhicule, a expliqué la ministre.

"On vit une crise des prix sans précédent. Il me semble raisonnable de se dire qu'on se donne deux ans supplémentaires avec un impact minime sur la qualité de l'air mais important financièrement pour les ménages concernés. Il est important de faire les choses bien et de prévoir des mesures d'accompagnement", a-t-elle enfin assuré.

Céline Tellier annonce le report de l'interdiction des véhicules polluants en Wallonie sur LN24