Lancia va s’inspirer de son passé pour créer son futur

Le voyage commence avec certains modèles éclectiques : la Beta HPE, avec sa célèbre "structure interne inspirée des stores vénitiens", la Gamma Coupé, dont tout le monde se souvient comme du confortable et innovant "salon de voyage" de Lancia, et la raffinée, agressive et performante Fulvia Coupé 1965. Des modèles qui billaient, il est vrai, par l’élégance de leur ligne, chacun étant les témoins des codes esthétiques de leur époque.

Ce sont ces modèles qui ont inspiré les futures Lancia, a déclaré Luca Napolitano, PDG de la marque. "Il s'agit de la nouvelle Ypsilon en 2024, le vaisseau amiral du futur qui nous permettra d'entrer dans le plus grand segment d'Europe, et de la nouvelle "Delta" sculptée et musclée en 2028 avec ses lignes géométriques qui exciteront les amateurs de voitures dans toute l'Europe". Un troisième modèle viendra également s’ajouter.

"Ces trois véhicules présenteront trois éléments de design typiquement Lancia : le calice, les lignes sinueuses et les formes géométriques primitives. Inspiré par la face avant des emblématiques Lancia Aurelia et Delta, le nouveau calice sera réinterprété dans une tonalité moderne, en conservant son trait distinctif qui réunit une ligne verticale et horizontale et inclut le logo de la marque" précise encore le communiqué.