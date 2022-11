Voici le Volvo EX90, le SUV électrique qui veut améliorer votre vie.

Volvo vient de dévoiler son nouveau SUV : l’EX90. En plus d’inaugurer une nouvelle appellation et d’être le premier modèle exclusivement électrique de Volvo, l’EX90 veut rendre votre vie meilleure. Et accessoirement, sauver la planète et vous faire gagner de l’argent. Rien de moins !

"Le nouveau Volvo EX90 est plus qu'une simple voiture. [...] c'est votre ticket d'entrée dans un écosystème plus large de services et de fonctionnalités qui peuvent vous faciliter la vie, la rendre plus agréable et vous permettre de profiter pleinement des avantages du tout électrique". Le ton est donné. Vous en voulez encore ? "L'application Volvo Cars est également le point de départ de notre offre de gestion de l'énergie à domicile, qui vous permet de réduire vos émissions de CO2, d'économiser de l'argent et de diminuer votre impact sur l'environnement".

L’EX90 reste pourtant avant tout une voiture. Une grosse voiture : il peut toujours accueillir 7 passagers dans ses 5,03 m de long. Et bien sûr, conformément aux annonces de Volvo, il est entièrement électrique. C’est d’ailleurs le premier modèle de la marque à ne pas avoir d’équivalents à moteurs thermiques, si l’on excepte bien sûr le C40, qui n’est autre qu’une version tronquée du XC40.

©Volvo

Pour son lancement, l’EX90 est ainsi doté de deux moteurs qui produisent une puissance conséquente de 517 chevaux, pour la version la plus nantie baptisée Twin Motor Performance Ils sont alimentés par une batterie tout aussi conséquente de 107 kWh, qui promet jusqu’à 590 km d’autonomie. Une version plus modeste de 408 ch appelée Twin Motor, également dotée de deux moteurs, permettra quant à elle de dépasser les 600 km ! Une prouesse compte tenu du poids élevé du SUV (2.800 kg à vide), qui permettra d’envisager sereinement les longs trajets. D’autant que la batterie peut se recharger de 10 à 80% en 30 minutes.

Volvo précise aussi que son nouveau SUV soutient un monde plus durable. Avec 15 % d'acier recyclé, 25 % d'aluminium recyclé ainsi que 48 kg de plastiques recyclés et de matériaux d'origine biologique, ce qui correspond à environ 15 % du plastique total utilisé dans la voiture - le niveau le plus élevé de toutes les voitures Volvo à ce jour.

Rappelons également que, tel qu'annoncé précédemment, l'EX90 pourra servir de batterie domestique de secours grâce à la charge bidirectionnelle. Volvo étudie également "la possibilité de permettre aux clients de revendre de l'énergie au réseau, en se branchant collectivement pour former une centrale électrique virtuelle. Cela pourrait contribuer à un système plus efficace et plus stable, avec une empreinte CO₂ plus faible, tout en créant des revenus pour vous comme pour nous".

©Volvo

NVidia, Google…

Mais l'EX90 est également bardé de tellement de technologie qu'il pourrait être comparé à un ordinateur roulant, selon les propres termes du constructeur. On ne s'étonnera donc guère de retrouver des noms bien connu de l'univers informatique comme NVidia ou Google. Le premier fournit les calculateurs graphiques pour, entre autres, reproduire une vue à 360° grâce aux capteurs de nouvelle génération disséminés sur le véhicule. Le second fournit le système multimédia – comme dans le XC40 Recharge et le C40 – donnant donc accès nativement à l'ensemble des fonctionnalités et services connectés Google.

Enfin, bien sûr, conformément à la réputation de la marque, l'EX90 se veut "plus sûr que toutes les voitures Volvo précédentes"avec notamment des Lidar de nouvelle génération, plus performants que jamais pour détecter les obstacles sur la route. Et des capteurs et caméras à bord s'assureront que personne ne sera oublié sur les sièges arrière ou dans le coffre.

L’EX90 sera produit dès l’année prochaine aux USA et en Chine. Son prix chez nous débutera à…106.300€ pour la série spéciale de lancement - heureusement très bien équipée, et même 111.400€ pour la version Performance. Notons d’ailleurs qu’il ne remplacera pas directement l’actuel XC90, puisque les deux cohabiteront durant quelques années.