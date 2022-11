Citroën renforce son offre hybride : plus de choix et plus d’autonomie

En attendant de recevoir – on l'espère – le nouveau moteur hybride « classique » apparu dans les 3008 et 5008, Citroën fait évoluer l'offre hybride rechargeable de ses C5X et Aircross. L'une et l'autre adoptent une nouvelle batterie optimisée de 14,2 kWh qui porte leur autonomie électrique à 64 km, soit une dizaine de plus environ qu'auparavant.

Par ailleurs le SUV C5 Aircross est désormais proposé avec la motorisation hybride plug-in de 180 ch également. Celle-ci promet jusqu'à 58 km en tout électrique grâce à sa batterie plus modeste, de 12,4 kWh.