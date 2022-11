Essai auto Nissan X-Trail : Plus qu’un Qashqai des familles

Le nouveau X-Trail, on ne le confondra plus aussi facilement avec son petit frère . Il n'a pas la même face avant, pas les mêmes blocs optiques arrière et dans l'ensemble, il interprète le nouveau style de Nissan de façon plus statutaire, plus adulte. De profil, on constate aussi que la partie arrière est un peu plus verticale que celle du précédent X-Trail. A bord, il y a de la place pour...