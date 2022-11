Nissan X-Trail : davantage qu’un gros Qashqai

On ne confondra en effet plus aussi facilement le X-Trail avec son petit frère. Il n’a pas la même face avant, pas les mêmes blocs optiques arrière et dans l’ensemble, il interprète le nouveau style de Nissan de façon plus statutaire, plus adulte. De profil, on constate aussi que la partie arrière est un peu plus verticale que celle du modèle précédent. À bord, il y a de la place pour cinq grands adultes. En tout cas en configuration “normale”. Car la banquette peut coulisser sur 20 cm, pour offrir plus de coffre, ou plus d’espace aux occupants des deux sièges supplémentaires. Notons ici la transparence de Nissan, qui annonce clairement que ces strapontins sont à réserver à des occupants pas plus grands que 1,60 mètre. Ces deux sièges se replient bien sûr en un claquement de doigt pour former le plancher de coffre, dont le volume est alors de 485 litres. Mais dans les versions 5 places, ce volume est de 575 litres, ce qui constitue une référence pour la catégorie.

Un peu, beaucoup ou vachement hybride

Nissan propose trois solutions mécaniques pour le X-Trail, ayant toutes pour base un 3 cylindres essence 1,5 litre. En entrée de gamme, il reçoit une micro-hybridation 12V, pour 163 chevaux. Au milieu, il sert de générateur pour un moteur électrique, 204ch au total. Enfin, Nissan ajoute un second moteur électrique (à l’arrière), pour une puissance cumulée de 213 chevaux, et une transmission 4x4 de facto. C’est cette version, nommée e-Power e-Force, que nous avons essayée.

Durant l’essai, nous avons tout eu : des lacets montagneux, des routes en mauvais état, des virages humides et glissants dans les sous-bois au petit matin, de l’autoroute… Le châssis du X-Trail a tout géré, d’une part avec une efficacité irréprochable, et surtout sans jamais se départir de sa douceur. On a envie de dire que c’est un châssis qui a de la classe, de l’élégance. Un travail absolument remarquable de la part des ingénieurs, et c’est encore plus bluffant quand on sait que ce travail est réalisé sur des suspensions classiques, pas un truc ultra-évolué à pilotage électronique. Du grand art !

Verdict 16/20

Via à bord, comportement routier, habitabilité… Le nouveau Nissan X-Trail cumule les bons points. Mais l’on a du mal à comprendre la philosophie de son système hybride e-Power qui, pour rappel, supprime tout lien entre le moteur essence et les roues. Il n’est là que pour recharger la batterie de 2,1 kWh. Un avantage sur le plan énergétique ? Pas vraiment : avec 6 à 6,5 litres relevés durant un essai mixte, la consommation est certes honorable mais guère meilleure que celle d’un Toyota Rav4, à hybridation plus conventionnelle. Moins de poids et moins d’euros sur la facture ? Non plus, puisqu’un X-Trail e-Power, c’est au moins 1 800 kilos et 47 800 €, donc bien plus que son concurrent susnommé.

Ses bons côtés

- Son design original et statutaire

- Son habitacle agréable et spacieux

- Son remarquable compromis routier entre confort et dynamisme.

Nissan X-Trail e-Power e-Force

Longueur : 4,680 m

Largeur : 1,840 m

Hauteur : 1,725 m

Volume du coffre : 575-1 396 l

Cylindrée : 1 497 cc

Puissance : 213 ch

Couple : 500 Nm

Vitesse Max : 180 km/h

Accélération (de 0 à100 km/h) : 7 sec.

Consommation moyenne (WLTP) : 6,3-6,6 l/100km

CO2 (WLTP) : 143-150 g/km

Prix : 50 600 € TVAC