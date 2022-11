Abarth : du neuf avec du vieux en attendant l’électrique

Tournant exclusivement autour de la gamme Fiat 500, l'avenir d'Abarth prendre forme dès mardi prochain. Le constructeur dévoilera sa réalisation sur base de la nouvelle 500, et se frottera au périlleux exercice de développer une voiture électrique sportive qui conserve un vrai caractère et soit capable de distiller de vraies sensations sur la route.

On n’en est pas encore là puisque pour l’heure, le constructeur continue à faire évoluer ses 595 et 695, actuelles, avec leurs moteurs 1.4l turbo de 165 et 180 ch toujours aussi pétillants. Le choix est désormais simplifié, et se fait en trois étapes : finition (Turismo ou Competizione), couleur (dont le nouvel Orange Racing illustré ici) et options. Celles-ci se résument en deux packs : Tech (Navi et clim auto) et Comfort (audio Beats et phares Xénon).