My Way, le label de véhicules d’occasions du groupe D’Ieteren propose désormais des occasions toutes marques, et ne se cantonne donc plus aux seuls véhicules du groupe Volkswagen. De quoi capitaliser sur la forte croissance enregistrée ces deux dernières années.

D’Ieteren propose désormais des occasions toutes marques via sa filiale My Way.

Entre 2020 et 2022, les ventes My Way ont progressé de 25 %, passant de 15 à plus de 20 % du marché belge, et ce, malgré les crises diverses. Le site web www.myway.be a également connu une progression fulgurante avec 212 % de visiteurs. Forte de cette success story, My Way a voulu étendre son offre à d'autres marques : depuis cette année, des occasions d'une vingtaine de constructeurs différents sont disponibles avec les standards de qualité My Way.

"Nous conservons les exigences qui ont fait le succès de My Way", explique Vincent Hallez, Marketing Project Manager chez My Way."Les véhicules que nous revendons ne peuvent pas avoir plus de 8 ans et doivent afficher moins de 150 000 km. Ils sont bien évidemment contrôlés et entièrement reconditionnés pour être certifiés et recevoir une garantie qui peut aller jusqu'à 5 ans sur certains véhicules. Avec plus de 3 000 véhicules directement disponibles au travers de près de 200 points de vente officiels, My Way offre le plus large choix de véhicules d'occasion premium en Belgique".

Cette année, My Way a également lancé My Way Buy, un service exclusif qui rachète les voitures directement aux particuliers avec le professionnalisme et le sérieux de la marque. « Cela se fait en quelques étapes simples », poursuit Vincent Hallez. "Le client renseigne les caractéristiques principales de son véhicule en ligne et reçoit dans la foulée une offre de prix garanti. Le client se rend dans l'un de nos points d'inspection où un expert confirmera l'offre. Le montant convenu est ensuite immédiatement viré sur son compte en banque en toute sécurité".