Toyota bZ Compact : Le futur C-HR 100% électrique dévoilé à Los Angeles

Souvenez-vous, il y a un an Toyota dévoilait d'un seul coup 16 concepts de voitures électriques ! Des citadines, plusieurs SUV, une supercar, des utilitaires... A l'époque, on était bien en droit de se demander lesquels donneraient effectivement lieu à des modèles de série... Depuis, Toyota a développé une gamme toute électrique autour d'un label dédié, baptisé bZ pour « beyond Zero ». Il y a eu un SUV, le bZ4X (sorte de RAV4 électrique) qui est distribuée chez nous, ainsi qu'une berline bZ3 (anti-Tesla Model 3) réservée à la Chine....

©Toyota

Un SUV électrique pour l'Europe ?

À l'occasion du Salon de Los Angeles, Toyota a dévoilé le troisième de la bande : le bZ Compact ! S'il ne s'agit officiellement que d'un concept, il est très proche de la future version de série, se rapprochant beaucoup des deux autres en termes de style et de caractéristiques. Visuellement, il ne peut cacher son lien avec le C-HR, dont il deviendra le pendant 100% électrique. Après le SUV familial bZ4X, voir Toyota proposer un tel SUV électrique sur notre marché paraît tout à fait crédible. Championne de l'hybride, la marque compte bien intensifier son offensive électrique, elle qui s'est lancée relativement tard dans l'aventure... La proposition d'un SUV compact – segment le plus porteur en Europe – et électrique de surcroît a donc largement de quoi séduire. Celui qui pourrait s'appeler bZ3X n'a pas encore livré tous ses secrets, si bien qu'on ignore encore les motorisations et technologies dont il sera doté. La réponse ne devrait pas se faire attendre trop longtemps, Toyota étoffant son label bZ à vitesse grand V...