Sécurité des voitures: l’organisme Euro Ncap va durcir les critères de ses crash-tests

Le Dacia Jogger ne reçoit qu’une étoile au crash-test. Oui, mais…

L’organisme indépendant Euro NCAP vient de livrer les résultats de sa dernière fournée de crash-tests. Et si les DS 4 et Honda HR-V s’en sortent avec les honneurs (5 et 4 étoiles respectivement), le tout nouveau Dacia Jogger ne récolte qu’une petite étoile. Est-il pour autant dangereux ?