Voici la nouvelle Subaru Impreza

Depuis sa création en 1953, Subaru s’est différenciée en généralisant sur ses modèles de voitures la transmission intégrale, ainsi que les moteurs à plat (dits "Boxer"). Connue chez nous pour ses SUV XV et Forester, ainsi que l’Outback, le constructeur vient de dévoiler la nouvelle génération de l’Impreza au Salon de Los Angeles…

©Subaru

Une révolution de détails

Stylistiquement, cette Impreza reste dans la continuité de la précédente génération. La récente présentation du Crosstrek, son pendant SUV, était déjà annonciateur de cette conservation de style. C’est sur l’aspect technique qu’elle évolue le plus. Subaru promet un châssis dont la rigidité a été améliorée de 10%, et des performances en hausse avec l’adoption de blocs plus puissants. Le 2.0 litres de 152 chevaux et le 2.5 litres de 182 chevaux ne sont pas hybrides, ce qui peut poser un sérieux problème chez nous compte tenu des malus écologiques…

Le système multimédia évolue et les équipements de sécurité progressent. Cette nouvelle mouture ressemble en définitive davantage à un restylage qu’à une vraie nouveauté, peut-être pour ne pas brusquer les amateurs de l’actuelle génération. Il semble difficile d’envisager pour l’heure l’arrivée de cette Impreza chez nous. Une donne qui pourrait changer si le constructeur décide de la proposer en Europe sous des déclinaisons hybrides…