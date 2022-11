Adieu pétarades et échappement chantant : Abarth passe à son tour à l’électrique

Après Fiat, avec la 500 électrique, c'est au tour d'Abarth de présenter sa version radicale : l'Abarth 500e. Jusqu'à présent, Abarth était synonyme de puissance, de légèreté, et de belles sonorités. Un cocktail qui sentait bon la performance et le plaisir de conduire, et que les 595 et 695 incarnaient à la perfection. Depuis, les temps ont changé. La Fiat 500 étant passé au tout-électrique (les Fiat 500 à moteur thermique sont en fin de vie), Abarth a aussi dû suivre cette transformation. L'Abarth 500e viendra seconder les 595 et 695 purement thermiques, lesquelles disparaîtront dans quelques mois…

Une robe un peu décevante

Cette nouvelle Abarth reprend bien sûr l’essentiel de la Fiat 500e. À commencer par sa carrosserie, qui a été bien moins retravaillée par rapport aux précédents modèles Abarth. L’ensemble est visuellement un peu plus musclé, avec des pare-chocs plus proéminents, de nouvelles jupes latérales, et un diffuseur arrière. Même constat à l’intérieur où la planche de bord est reprise de la 500, et se pare ici et là de quelques notes de sportivité. C’est surtout le nouveau logo Abarth, plus épuré, qui fait sa révolution.

L’Abarth 500e embarque un moteur électrique d’une puissance de 113 kW (154 ch), pour 235 Nm de couple. Abarth l’assure, avec son 0 à 100 km/h abattu en 7 secondes, elle serait capable de meilleures performances que la 695 Esseesse thermique. Reste que pour le plaisir pur et la sportivité, les deux modèles ne semblent pas jouer dans la même cour. Et le générateur de son à l’arrière pour singer le bruit d’un moteur thermique ne nous donnera pas tort.

Attendue pour début 2023, la nouvelle Abarth 500e débutera sa carrière avec une édition spéciale, baptisée Scorpionissima, suréquipée, et en édition limitée.