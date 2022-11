Ford e-Tourneo Custom : un van chic et connecté

Reposant sur une base technique commune avec le futur Volkswagen Transporter (2024), cet e-Tourneo peut accueillir jusqu’à 9 personnes, réparties sur trois rangées. Les deux portes coulissantes sont de série, et peuvent recevoir une assistance électrique en option. La modularité a été bien pensée, de telle sorte que les trois sièges centraux sont indépendants, et ceux à l’arrière sont disposés sur rail, pour maximiser la place selon les besoins.

©Ford

Sous le capot, le moteur électrique développe 160 kW, et est associé à une batterie de 74 kWh. Ford promet sur le papier une autonomie de 370 km, pour une recharge de 15 à 80% en 41 minutes sur chargeur rapide. Il fait aussi le plein d’équipements connectés, avec une instrumentation numérique de 12 pouces, et un écran tactile de 13 pouces, compatible Apple CarPlay/Android Auto. Les aides et équipements de confort ne manquent pas, incluant une assistance de conduite autonome, des phares Matrix, une caméra 360° ainsi qu’un système audio B&O proposant 14 haut-parleurs.

©Ford

Avec la disparition prévue des monospaces S-Max et Galaxy, Ford a soigné son nouveau e-Tourneo Custom pour séduire les familles, en recherche d’un van électrique chic et connecté. Il est attendu en concession à la mi-2023.