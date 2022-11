Geely lancera encore une nouvelle marque en Europe

Le groupe chinois Geely fait décidément beaucoup parler de lui dans l’actualité automobile européenne. Propriétaire de Volvo, Polestar, et actionnaire majoritaire de Lotus et de Smart, il a récemment noué un partenariat avec Renault dans la coentreprise Horse. Distribuant sa propre marque Lynk&Co en Europe, ses ambitions ne faiblissent pas, avec l’arrivée prévue sur le Vieux Continent d’une autre de ses marques, Zeekr.

Un nouvel anti-Tesla chinois

100% électrique, Zeekr est positionnée sur le segment premium, avec Tesla en ligne de mire. Son seul modèle à l’heure actuelle est le 001, un mélange entre SUV/break de chasse qui se positionnera face aux Model Y et Model 3. Celui-ci annonce une autonomie jusqu’à 1000 km (cycles d’homologation chinois), grâce à une batterie CATL de nouvelle génération. Suréquipé, très bien fini, le Zeekr 001 avancera de nouveau l’argument du rapport qualité/prix, cher aux constructeurs chinois. D’autres modèles devraient suivre suivant son expansion en Europe, mais pas le minivan 008, son second modèle dévoilé récemment et qui sera commercialisé en 2023 en Chine. Elle sera distribuée dans un premier temps dans les pays nordiques, puis en Europe Occidentale. La Belgique et la France en hériteront après l’Allemagne…