Les Chinois visent le 5 étoiles au crash-test

Pour rehausser leur image et faire oublier le cliché des voitures dangereuses, les marques chinoises ont mis un point d’honneur à obtenir la note maximale aux crash-tests européens. Un gage de sérieux, et un bel argument pour convaincre les derniers réfractaires...

L’arrivée des constructeurs chinois en Europe n’a pas été un long fleuve tranquille. En 2005, le tout premier des modèles lancé sur le Vieux Continent était le SUV Landwind X9. Après un crash-test catastrophique, sa carrière avait été écourtée et on n’avait plus entendu parler des constructeurs chinois. Dix-sept ans plus tard, leurs ambitions sont toutes autres, et alors que leurs marques se multiplient, la sécurité de leurs voitures a bien changé.

Objectif sécurité

Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, les constructeurs chinois ont aligné leurs standards de sécurité sur les standards européens. Afin de proposer des modèles plus sûrs, évidemment, mais aussi pour rassurer les clients en tuant l'image des voitures chinoises mal conçues et dangereuses. Les derniers crash-tests réalisés par l'Euro NCAP sont sans appel : Nio ET7, Wey Coffee 2, BYD Atto 3, ou encore Lynk&Co 01 ont toutes obtenu la note maximale. Même la dernière DS9 n'a obtenu que quatre étoiles…

Un gage de sérieux, alors que leur prix d’appel attractif et leur dotation en équipements les rendent déjà extrêmement compétitives sur le marché. Et pas seulement auprès des particuliers, les flottes professionnelles aussi en profitent. Le loueur Sixt a ainsi annoncé passer commande de 100 000 exemplaires du BYD Atto 3, après que celui-ci ait décroché les cinq étoiles au test Euro NCAP. Un argument sécurité qui peut finir de convaincre les derniers réfractaires à acheter chinois…