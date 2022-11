Voiture européenne de l’année 2023 : voici les sept finalistes !

Après Kia et sa berline électrique EV6, qui sera la grande gagnante 2023 du titre de voiture européenne de l’année ? Réponse le 13 janvier prochain au Salon de Bruxelles. Mais, d’ici là, le jury a déjà annoncé les sept finalistes…

L'élection de la voiture européenne de l'année 2023 approche ! Après avoir couronné la Kia EV6 l'année dernière, l'équipe de Car of the year annoncera le 13 janvier prochain la grande gagnante 2023, lors du Salon de Bruxelles. Des 45 modèles à l'origine, le jury composé de journalistes automobiles de 22 pays, a élu sept finalistes. C'est Stéphane Lémeret, éditeur du magazine Auto Trends, membre du jury et co-organisateur, qui a annoncé les résultats ce matin, lors d'un événement spécial à Bruxelles.

Parmi les modèles en lice, on retrouve 4 modèles 100% électriques, deux hybrides, et un modèle disponible dans les deux configurations.

Peugeot 408 & Renault Austral

Côté français, deux hybrides ont été primées : les nouvelles Peugeot 408 et Renault Austral. La Peugeot 408 une « crossberline » tel que présenté par le constructeur, qui a été exposée au dernier Salon de Paris. L’Austral est quant à lui un SUV familial qui vient remplacer le Kadjar. Disponible pour l’heure en full hybride, il sera épaulé d’ici quelques mois par une version hybride rechargeable.

Volkswagen ID Buzz & Jeep Avenger

Chez nos voisins européens, en 100% électrique cette fois-ci, l’Allemand Volkswagen et l’Italo-Américain Jeep hissent chacun un modèle en finale. Volkswagen se démarque avec son nouvel ID Buzz, un van néo-rétro clin d’œil au mythique Combi des années 50. Chez Jeep, c’est le petit SUV Avenger, premier modèle 100% électrique de la marque, qui a séduit le jury.

Nissan Ariya & le duo Toyota bZ4X/Subaru Solterra

Nos homologues japonais glissent dans la liste 3 SUV électriques. Nissan, qui maîtrise la technologie électrique depuis le succès de sa familiale Leaf, est arrivé sur le marché avec l’Ariya, son premier grand SUV 100% électrique. Pour Toyota, habitué à l’hybride, c’est son tout premier modèle électrique, le SUV bZ4X, qui s’est démarqué. Celui-ci a été cloné par Subaru avec le Solterra, qui va aussi en finale.

Kia Niro

Le tenant du titre, Kia, a été admiré pour son SUV Niro. Disponible en hybride rechargeable ou en électrique (Niro EV), cet outsider coréen a un design futuriste, et dispose des dernières technologies de la marque. Le constructeur arrivera-t-il à refaire les beaux yeux au jury ? Réponse le 13 janvier prochain au Heysel !