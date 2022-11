Attention : 307 000 Belges vont devoir changer de permis l’an prochain

Si vous disposez encore d’un “vieux” permis, format papier, pas de souci pour vous, il reste valable et vous ne devez pas (encore) vous rendre à la commune pour obtenir la nouvelle version, format “carte de crédit”. En revanche, depuis 2010, ceux qui décrochent leur permis de conduire ou font renouveler leur document, reçoivent un permis format “carte de crédit”, dont la durée de validité est de 10 ans, afin de limiter les contrefaçons. Dès lors, ceux qui ont obtenu ce sésame en 2012 doivent désormais songer à le renouveler. Pas moins de 307 000 personnes sont dans le cas. Et leur nombre ne cessera d’augmenter dans les années à venir. 500 000 personnes seront concernées en 2024 et même 660 000 l’année suivante.

Vérifiez bien la validité de votre permis car, au contraire de la carte d’identité, un avis de renouvellement n’est pas adressé aux automobilistes. Et rouler avec un permis périmé peut vous coûter cher. Non seulement, il sera saisi, et si vous tombez sur des policiers complaisants, vous pourriez vous en sortir avec un simple PV d’avertissement. Vous devrez alors vous rendre à la commune et renouveler votre document avant de vous rendre à nouveau à la police pour prouver que vous êtes en ordre. Mais, en cas de récidive, on ne vous fera plus de cadeaux. Direction le tribunal de police où une déchéance du permis peut être prononcée, de même qu’une lourde amende.