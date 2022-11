BMW 3.0 CSL : enfin la célébration que tout le monde attendait !

Cette année anniversaire a été riche en nouveautés pour BMW : après la compacte M2, la M3 Touring réclamée de longue date par les clients, la M4 allégée CSL, et le XM qui peine à convaincre jusqu'au fans invétérés, voilà donc que BMW lance la 3.0l CSL. Ce modèle particulièrement exclusif rend hommage au coupé CLS des années 70, les trois lettres signifiant Coupé, Sport, 'Leichtbau', soit 'allégé'. Dérivée de la M4 CSL, elle est moins lourde de 355 kilos, notamment par l'adoption d'une boîte de vitesses manuelle au lieu de l'automatique. Et son moteur est aussi un chouïa plus puissant : 560 ch, soit 10 de plus.

©BMW

La 3.0l CSL est bien entendu dotée de tout l’accastillage esthétique qui renvoie à son aïeule : face avance spécifique, double aileron arrière (un sur le toit, l’autre sur la malle), capot avec réglettes de guidage d’air, et ailes arrière aérodynamiques à la découpe spécifique. Tout cela bien sûr en plus de la livrée exclusive tricolore M caractéristique soulignée de jantes dorées. Plus qu’il n’en faut pour faire battre le cœur des 'Béhèmistes'.

A découvrir à Bruxelles

Les fans ne manqueront d’ailleurs pas le stand BMW au prochain Salon de Bruxelles puisque c’est là que sera exposée la voiture au grand public. Toutefois, l’acquérir sera bien plus compliqué, puisque seuls 50 exemplaires sont prévus, et probablement déjà tous vendus.