Lancia Pu+ra Zero : le retour de Lancia se précise

Lancia avait convié la presse internationale à un « Design Day » ce lundi 28 octobre. Luca Napolitano, le boss de la marque italienne, a rapidement douché les espoirs de ceux qui espéraient avoir un aperçu direct de la nouvelle Ypsilon, arguant qu’il était "trop tôt", puisque la citadine n’est attendue que début 2024.

Le concept, ou plutôt la sculpture, Pu+ra Zero, laisse deviner un design à la fois élégant, et qui réinterprète les codes de la marque. "La synthèse des deux mots 'Pure et Radical' réinterprète bien la dualité de Lancia dans son histoire" explique Jean-Pierre Ploué, directeur du style du groupe Stellantis et du design de Lancia. Si les rondeurs et les courbes générales du projet rappellent les sixties, l'avant et l'arrière semblent plutôt empreints du futurisme des années 70 et 80, avec la Stratos pour référence naturelle. C'est d'autant plus évident à l'arrière avec ses grands feux ronds.

La marque s’est également dotée à cette occasion d’un nouveau logo, réinterprétation du logo que l’on connaissait jusqu’à présent, avec un aspect plus lisse, plus contemporain.

Parmi le peu d’éléments concrets, on a également appris que 50% des habillages intérieurs de la future citadine étaient produits à partir de matériaux recyclés.

Pour rappel, Lancia retraversera les frontières européennes en 2024, avec 5 premiers marchés importants, dont la Belgique. D'abord avec l'Ypsilon, dont la signature commerciale sera « Progressive Classic », puis avec la Delta et un SUV en 2026 et 2028.