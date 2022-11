Mercedes propose de meilleures performances par abonnement, à un prix hallucinant !

A bien des égards, l’automobile se mue en super-ordinateur connecté. L’écart entre les mondes informatiques et automobiles n’a jamais été si ténu. Dernière preuve en date : Mercedes propose à ses clients américains une augmentation de la puissance et des performances de ses modèles électriques, par souscription annuelle. Et le tarif a sérieusement de quoi faire réfléchir…

De nouveaux réglages sur les moteurs électriques des EQS et EQE, et leurs variantes SUV, permet d’augmenter la puissance de l’ordre de 20 à 24%, soit de 215 à 260 kW pour l’EQE 350 par exemple, et de 265 à 330 kW sur l’EQS 450.

Concrètement, cette fonctionnalité baptisée "Acceleration Increase" permet, comme son nom le laisse aisément supposer, d’augmenter les performances des modèles à l’accélération. En chiffres, cela donne 0,8 à 1 s de moins selon les modèles sur l’exercice du 0 à 60 mph (98 km/h).

La particularité de cette fonction est d’être proposée sous forme d’abonnement annuel, comme une souscription à un logiciel ou à une plateforme de streaming. Et le tarif n’a rien de bradé : 1.200 dollars par an, hors taxes ! Oui, dollars, puisque pour l’instant cette formule n’est proposée qu’aux clients américains, et n’est pour l’heure pas homologuée en Europe. Il n’est donc pas encore clair si nous pourrons en profiter également.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur propose des équipements sur abonnement, puisque les quatre roues directrices de l’EQS sont déjà proposée selon la même formule.