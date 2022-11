Essai auto BMW i7 : la plus silencieuse et spacieuse des limousines

Voici la nouvelle BMW M2, qui va faire parler la poudre !

Après la M3 Touring et le SUV XM, BMW poursuit l’offensive célébrant le 50e anniversaire de sa division M avec la nouvelle M2. La seconde génération de cette supersportive compacte, dont la commercialisation est prévue en avril 2023, reprend de nombreux attributs des M3 et M4, à commencer par le moteur et le châssis.