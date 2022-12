Waze disponible de série dans les nouvelles Renault

Essai auto Renault Austral : Le 3008 au losange

Waze est une application de navigation collaborative, qui se base sur les données de la communauté d’utilisateurs pour calculer en temps réel le trajet le plus rapide pour arriver à destination. Avec un degré de précision dans la prédiction de l’heure d’arrivée et un calcul de trajets alternatifs assez bluffants. L’app fait également office d’assistant de conduite, à la manière de Coyote, en indiquant les ralentissements et dangers sur la route, la présence de radars, ou encore tout autre événement pouvant influer sur l’itinéraire (travaux, route barrée, etc) en temps réel.

Renault devient ainsi le premier constructeur à permettre l’utilisation de l’application sans nécessiter de connexion avec un smartphone. De plus, l’affichage se fera sur l’entièreté de l’écran vertical de 12’’, ce qui est rarement le cas dans les nouveaux véhicules lorsqu’on passe par Apple CarPlay ou Android Auto.