Volkswagen promet des voitures électriques à 700 km d’autonomie

Cette évolution est donc particulièrement importante et permettra au groupe de rester aux avant-postes en matière d’électrification. La MEB+ permettra notamment d’embarquer des batteries de plus grande capacité, grâce à une densité énergétique supérieure, ce qui permettra des autonomies pouvant atteindre 700 km selon les modèles. Une sacrée évolution par rapport aux 500 km environ des versions actuelles les plus aérodynamiques. Les longs trajets seront en outre doublement facilités puisque la puissance de charger sera également revue copieusement à la hausse : jusqu’à 200 kW, contre 135 kW actuellement.

On ne sait en revanche pas encore quel futur modèle sera le premier à en profiter.

