Les tarifs des péages français vont augmenter : voici combien il vous en coûtera

Les gestionnaires des autoroutes françaises avaient mis en avant la nécessité de rénover le réseau routier pour un peu plus de 3 milliards d’euros. Les associations de défense des automobilistes avaient crié leur haro sur cette possible augmentation. Et le gouvernement français comptait faire pression pour si pas réduire à néant, au moins diminuer l’importance de cette indexation tarifaire.

Avec un certain succès : les augmentations tourneront entre 4,5 % et 5,07 % sur les portions de route concernées. Pour une moyenne de 4,75 €. Une hausse qui est donc inférieure à l’inflation et qui sera plus réduite pour les détenteurs de véhicules propres (électriques notamment) tandis que les indépendants et particuliers qui feraient beaucoup de trajets pourraient avoir droit à des tarifs réduits, selon le principe d’une carte de fidélité.

Une hausse qui sera appliquée à partir du 1er février prochain mais qui pourrait avoir des conséquences relativement désagréables pour les vacanciers ou les professionnels qui empruntent régulièrement les autoroutes françaises.

Concrètement, un automobiliste bruxellois qui se rendrait à Marseille doit aujourd’hui débourser 140 euros en péage. À partir du 1er février : il devra payer 6 euros de plus aller-retour. Un même automobiliste qui voudrait profiter de vacances à Chamonix en aurait pour 3,8 € aller-retour. Pour aller à Biarritz, il devrait dépenser 8 euros de plus qu’actuellement. Soit 174 € aller-retour rien que pour le péage.