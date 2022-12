Les 16 chantiers qui impacteront vos trajets ces prochaines semaines

Au total, neuf devraient être bientôt finalisés. Et 7 autres se poursuivront au moins jusqu’au printemps.

Alors que les températures glaciales et les premières chutes de neige ont touché notre pays ces derniers jours, la société gestionnaire des autoroutes et nationales du sud du pays (Sofico) vient de dévoiler l’état des lieux des chantiers qui impacteront vos trajets dans les prochaines semaines si vous circulez en Wallonie. Au total, 11 chantiers sont ou seront terminés prochainement, et 7 autres se poursuivront au moins jusqu’au printemps. “Avant l’arrivée de cette période peu propice à l’exécution de nombreuses...