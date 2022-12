L’Opel Mokka électrique gagne en autonomie et perd son "-e"

C’est aujourd’hui au tour de l’Opel Mokka de recevoir le nouveau groupe motopropulseur apparu sur la Jeep Avenger, et depuis lors déjà déployé sur les Peugeot e-308, Citroën ë-C4 ou encore DS3 E-Tense. Fort de 115 kW/156 ch, il apporte 20 chevaux de plus au petit SUV électrique. Grâce à la nouvelle batterie de 54,6 kWh, l’autonomie progresse de près de 20%, passant de 338 à 406 km WLTP. De quoi rendre encore plus compétitif le modèle, qui se fait désormais appeler Mokka Electric, et non plus Mokka-e, pour se mettre en conformité avec la nouvelle appellation apparue sur l’Astra.