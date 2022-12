L’interdiction des moteurs thermiques en Europe abandonnée dès 2026 ?

Une "clause de revoyure" en 2026

La botte de l’Europe peut-être a-t-elle les moyens de faire abroger cette loi seule ? Sans doute pas. Mais d’autres voix commencent à s’élever ailleurs en Europe également, notamment en France où Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, a demandé l’introduction d’une « clause de revoyure » en 2026. Celle-ci permettrait de faire le point sur le développement des technologies avec les constructeurs, mais également de l’état du réseau électrique et du maillage de bornes de charges afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’interdiction. Cela signifie que si cette clause est validée, les députés européens pourraient tout simplement décider d’alléger, voire d’annuler purement et simplement l’interdiction des moteurs thermiques. D’autant plus s’il s’avérait impossible de trouver des conditions pour une mise en place sans heurts. On peut d’ores et déjà imaginer que l’Italie fera pression en ce sens.