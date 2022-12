Supplément d’autonomie et menues retouches pour le Jaguar F-Pace

Plus connecté

A bord, tous les modèles sont désormais livrés avec une instrumentation numérique, des jantes de 19’’ et un nouveau système multimédia connecté Pivi Pro doté de l’assistant vocal Alexa et capable de se connecter à Android et iOS sans fil.

20% d’autonomie en plus

Parallèlement, la motorisation hybride rechargeable progresse également en adoptant une batterie de nouvelle génération. Celle-ci permet de porter l’autonomie à 65 km, soit 20% de plus qu’auparavant. De quoi réduire les rejets de CO2 mixtes à 37-38 g/km (1,6 l/100km).